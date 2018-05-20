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В Свердловской области из-за сильного ветра повредились крыши ТЦ, школы и Дворцы культуры
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В Свердловской области из-за сильного ветра повредились крыши ТЦ, школы и Дворцы культуры 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Крыши торгового центра, школы и Дворца культуры в трех муниципалитетах Свердловской области повреждены из-за шквалистого ветра. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В результате разгула стихии частично повреждены кровли торгового центра в Арамиле, общеобразовательной школы в Сухом Логу и Дворца культуры в Сысертском городском округе. В муниципалитетах работают комиссии по оценке ущерба, спланированы ремонтные работы", — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения и уборке улиц от деревьев и различных конструкций, поваленных из-за шквалистого ветра. Для уточнения масштабов последствий непогоды в муниципальных образованиях совместно с представителями администраций работают оперативные группы МЧС. Информация в оперативном режиме передается в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области. Скорость ветра достигала 27 м/с.
В Тюменской области также наблюдается сильный ветер, который валит деревья и срывает кровлю зданий. В Курганской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с, крупный град, грозы и сильный дождь.
В центре «Фобос» добавили ТАСС, что причиной сильного ветра стал холодный атмосферный фронт. «На юге и юго-востоке Свердловской области сегодня температура колеблется в районе плюс 23-29 градусов, в Предуралье — не выше плюс 17-18 градусов. Перепад температур способствовал активизации атмосферных процессов. Сейчас фронт смещается на восток, ночью он ожидается на территориях Курганской и Тюменской областей, но там ветер будет слабее, дальше фронт пойдет к Омску и Новосибирску», — сказали в центре.
Ранее сообщалось, что из-за стихии около 30 тыс. человек в Свердловской области остались без электроснабжения из-за сильного ветра. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
ТАСС: последние новости
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