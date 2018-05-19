В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали из жилого дома 20 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ , 19 мая. / ТАСС /. Двадцать жителей дома на улице Красных Борцов в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожара в одной из квартир, сообщили в субботу пресс-службе управления МЧС по Свердловской области

"На площади 40 кв. метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на шестом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 20 человек, в том числе 5 детей", — сообщили в пресс-службе.