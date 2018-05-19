Абэ: Япония выступает за усиление безопасности на море в тихоокеанском регионе

ТОКИО, 19 мая. / ТАСС /. Япония выступает за усиление безопасности на море в тихоокеанском регионе и обещает поддержку в этом его островным государствам. Об этом в субботу на Форуме тихоокеанских островов, который проходит в японской префектуре Фукусима, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ

"Япония не будет жалеть сил на поддержку государств в деле укрепления их обороноспособности на море", — приводит слова премьера агентство Kyodo.

Он также подчеркнул, что «неотъемлемые права государств, как малых, так и больших, должны в полной мере защищаться буквой закона». Премьер-министр отметил, что вместе с островными государствами тихоокеанского региона Япония намеревается внимательно следить за КНДР , которая неоднократно уличалась в обходе санкций Совета Безопасности ООН и контрабанде запрещенных товаров по морю.

Форум тихоокеанских островов — это межправительственная организация, в состав которой входят Япония и еще 15 островных государств, расположенных в юго-западной части Тихого океана.