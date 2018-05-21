В середине недели на Приморье обрушится мощный циклон 

Во Владивостоке 23 мая в связи с выходом на территорию Приморского края южного циклона и активных фронтальных разделов ожидается сильный дождь, штормовой ветер и грозы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Сильные осадки в виде дождя будут сопровождаться порывистым ветром до3 0 м/с. Все службы жизнеобеспечения города будут находиться в готовности к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. «При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая. В целях безопасности гражданам рекомендовано исключить нахождение в этих районах в ближайшие выходные дни», — говорится в сообщении администрации Владивостока. Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства следует сообщать оперативному дежурному ЕДДС Владивостока.
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