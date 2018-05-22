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МЧС предупредило о надвигающемся на Приморье мощном циклоне
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МЧС предупредило о надвигающемся на Приморье мощном циклоне 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Primpress
ВЛАДИВОСТОК, 22 мая. /ТАСС/. Региональное МЧС распространило во вторник экстренное предупреждение о том, что ночью и днем 23 мая в Приморье пройдут сильные дожди.
"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и днем 23 мая на территории края ожидается дождь, местами сильный", — говорится в сообщении.
Ночью 23 мая на территории западных, юго-западных районов края прогнозируется выпадение до 45 мм осадков при ветре с порывами до 24 метров в секунду. В течение дня сильный дождь с грозой и штормовым ветром распространится на всю территорию Приморья.
Возможно подтопление населенных пунктов, увеличение количества ДТП, нарушение электроснабжения, добавили в ведомстве.
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