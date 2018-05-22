МЧС предупредило о надвигающемся на Приморье мощном циклоне

ВЛАДИВОСТОК , 22 мая. / ТАСС /. Региональное МЧС распространило во вторник экстренное предупреждение о том, что ночью и днем 23 мая в Приморье пройдут сильные дожди.

"В связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и днем 23 мая на территории края ожидается дождь, местами сильный", — говорится в сообщении.

Ночью 23 мая на территории западных, юго-западных районов края прогнозируется выпадение до 45 мм осадков при ветре с порывами до 24 метров в секунду. В течение дня сильный дождь с грозой и штормовым ветром распространится на всю территорию Приморья.

Возможно подтопление населенных пунктов, увеличение количества ДТП, нарушение электроснабжения, добавили в ведомстве.