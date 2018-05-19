В Сеть попало видео страшного шторма, вызванного опасным циклоном

Присутствующие на судне Norwegian Breakaway были уверены в том, что их постигнет судьба пассажиров «Титаника».

Во время последнего круиза лайнера Norwegian Breakaway пассажиры попали в страшный шторм. Некоторые из них даже успели попрощаться с жизнью, сообщает издание Daily Star.

Судно следовало от Багамских островов до Нью Йорка . Пройдя приблизительно половину пути, корабль стало сильно качать, а в иллюминаторы кают судна начали биться сильнейшие волны.

Сообщается, что капитан корабля заводомо был предупрежден о надвигающемся шторме, однако решил не изменять маршрут и провел лайнер прямо через эпицентр циклона.

Опасаясь, что Norwegian Breakaway повторит судьбу «Титаника» пассажиры лайнера проходили двое суток в спасательных жилетах.

В тот момент на лайнере находилось около пяти тысяч человек.

Тем не менее, стоит отметить, что в Нью-Йорк корабль прибыл без особых повреждений и без опозданий.