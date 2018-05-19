Рауль Кастро выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщает Cubadebate.

"Первый секретарь ЦК Компартии Кубы, генерал армии Рауль Кастро выразил соболезнования родственникам жертв авиакатастрофы в Гаване", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время Кастро восстанавливается после «плановой хирургической операции».

Ранее сообщалось, что власти Кубы объявили траур после крушения самолета в Гаване.

Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.