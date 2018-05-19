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На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы
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На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ГАВАНА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Кубы объявили национальный траур по погибшим при крушении самолета Boeing-737 близ Гаваны. Об этом говорится в заявлении Госсовета карибской страны.
"В связи с произошедшей в пятницу авиакатастрофой Госсовет объявляет официальный траур с 06:00 19 мая до 00:00 21 мая", — отмечается в заявлении. Во время траура по всей стране будут приспущены государственные флаги.
Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air разбился спустя минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. По предварительным данным, почти все они погибли.
Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
ТАСС: последние новости
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