На Кубе объявлен национальный траур по жертвам авиакатастрофы 

По всей стране будут приспущены государственные флаги. Boeing 737 разбился через минуту после вылета из аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс, на его борту находились 110 человек. После крушения выжили четыре человека. Однако один из них умер по дороге в больницу, а позднее в госпитале скончалась выжившая женщина. Местные СМИ пишут, что почти все пассажиры разбившегося самолета были гражданами Кубы. Россиян на борту самолета не было. Экипаж разбившегося лайнера состоял из пяти граждан Мексики. По предварительным данным, самолет пытался вернуться в аэропорт после взлета, но врезался в линии электропередачи.