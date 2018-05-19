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Президент Мексики выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе
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Президент Мексики выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в твиттере выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.
"Я выражаю свои искренние соболезнования родственникам и друзьям мексиканских граждан, которые, к сожалению, погибли в авиакатастрофе на Кубе", — написал Ньето.
Он также добавил, что правительство Мексики готово предоставить семьям погибших всю необходимую помощь и поддержку.
Ранее сообщалось, что на борту упавшего на Кубе самолета находились 110 человек.
Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, несколько из них выжили.
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