На Кубе объявлен траур по жертвам авиакатастрофы 

Госсовет Кубы объявил траур по погибшим в авиакастрофе. На зданиях органов государственной власти и военных объектах будут приспущены флаги.
Напомним, 18 мая в 12:08 по местному времени в 10 километрах от аэропорта Гаваны разбился Boeing 737-200, принадлежащий мексиканской авиакомпании Global Air, также известной как Damojh.
Лайнер выполнял чартерный рейс в Ольгин. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Три женщины с многочисленными переломами и ожогами были госпитализированы. Одна из них впоследствии скончалась. Черные ящики пока не обнаружены, сообщает ТАСС.