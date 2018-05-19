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На Кубе объявлен траур по жертвам авиакатастрофы
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На Кубе объявлен траур по жертвам авиакатастрофы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Госсовет Кубы объявил траур по погибшим в авиакастрофе. На зданиях органов государственной власти и военных объектах будут приспущены флаги.
Напомним, 18 мая в 12:08 по местному времени в 10 километрах от аэропорта Гаваны разбился Boeing 737-200, принадлежащий мексиканской авиакомпании Global Air, также известной как Damojh.
Лайнер выполнял чартерный рейс в Ольгин. На борту находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Три женщины с многочисленными переломами и ожогами были госпитализированы. Одна из них впоследствии скончалась. Черные ящики пока не обнаружены, сообщает ТАСС.
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