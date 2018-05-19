На Кубе объявлен траур по жертвам авиакатастрофы

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Посольство РФ на Кубе: Россиян не было на борту разбившегося Boeing-737

На Кубе разбился самолет с сотней пассажиров на борту

Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе