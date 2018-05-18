Ещё
Американская компания Boeing следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы в Гаване
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американская компания Boeing следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы в Гаване 

Федеральное агентство политических новостей 6 часов назад
В публикации в социальной сети Twitter представители американской организации сообщили, что тщательнейшим образом осуществляют мониторинг происходящего и находятся в курсе последних событий.
СМИ обнародовали информацию о том, что компания из Мексики владела летательным аппаратом, вылетевшим из Гаваны в Ольгин. Он 18 мая разбился сразу после вылета из аэропорта кубинской столицы. Сообщали, что компания Cubana de Aviación арендовала воздушное судно.
Отмечается, что на борту находились 104 пассажира и экипаж.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство политических новостей: последние новости
Global Air: 110 человек находились на борту Boeing 737 во время крушения Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета на Кубе Американская компания Boeing следит за ситуацией вокруг авиакатастрофы в Гаване
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко хочет использовать Крымский мост73
Украина меняет статус Крыма99
Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе9
Скончался отец Ксении Бородиной86
Один из выживших при крушении Boeing 737 скончался
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение