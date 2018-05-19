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В Испании заявили о готовности оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта
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В Испании заявили о готовности оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта 

RT на русском 1 час назад
Испания готова оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта Boeing 737 в Гаване. Об этом сообщили в пресс-службе испанского МИД.
«В эти трагические минуты скорби правительство Испании хочет выразить глубокие соболезнования и солидарность близким жертв, властям и дружественному и братскому кубинскому народу. Выражает готовность помочь, если это необходимо», — говорится в сообщении в Twitter.
Также сообщается, что премьер Испании Мариано Рахой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе.
«Испания выражает кубинскому народу солидарность в связи с трагической авиакатастрофой, жертвой которой стали десятки человек. Наши соболезнования семьям жертв», — написал премьер в Twitter.
Вечером 18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.
RT на русском: последние новости
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