В Испании заявили о готовности оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта

Испания готова оказать помощь Кубе в связи с крушением самолёта Boeing 737 в Гаване. Об этом сообщили в пресс-службе испанского МИД.

«В эти трагические минуты скорби правительство Испании хочет выразить глубокие соболезнования и солидарность близким жертв, властям и дружественному и братскому кубинскому народу. Выражает готовность помочь, если это необходимо», — говорится в сообщении в Twitter.

Также сообщается, что премьер Испании Мариано Рахой выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе.

«Испания выражает кубинскому народу солидарность в связи с трагической авиакатастрофой, жертвой которой стали десятки человек. Наши соболезнования семьям жертв», — написал премьер в Twitter.

Вечером 18 мая стало известно, что пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.