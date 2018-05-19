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Испания готова оказать помощь Кубе в связи с авиакатастрофой
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Испания готова оказать помощь Кубе в связи с авиакатастрофой 

РИА Новости 2 часа назад
МАДРИД, 19 мая — РИА Новости. Испания готова оказать помощь Кубе в связи с авиакатастрофой, жертвами которой стали более ста человек.
"В эти трагические минуты скорби правительство Испании хочет выразить глубокие соболезнования и солидарность близким жертв, властям и дружественному и братскому кубинскому народу. Выражает готовность помочь, если это необходимо", — говорится в заявлении МИД Испании.
Король Испании Фелипе VI направил телеграмму с соболезнованиями председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диасу-Канелю от имени правительства и испанского народа. Он выразил «поддержку и солидарность семьям погибших и пожелания выздоровления раненым».
Премьер Испании Мариано Рахой выразил соболезнования в соцсетях. «Испания выражает кубинскому народу солидарность в связи с трагической авиакатастрофой, жертвой которой стали десятки человек. Наши соболезнования семьям жертв», — написал премьер в Twitter.
В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, он рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту находились более ста пассажиров и членов экипажа. Три человека выжили, они доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Испания готова оказать помощь Кубе в связи с авиакатастрофой СМИ сообщили о выживших после крушения самолета на Кубе Власти Кубы создали комиссию по расследованию причин крушения самолета
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