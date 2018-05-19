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Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Компания Boeing выразила соболезнования близким пассажиров и членов экипажа разбившегося на Кубе самолета, а также готовность оказать необходимую техническую помощь, сообщается в заявлении на сайте компании.
"Boeing выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто находился на борту рейса 972… Техническая команда Boeing готова содействовать в соответствии с законодательством США под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", — говорится в сообщении.
В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа.
Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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