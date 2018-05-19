Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе

"Boeing выражает глубокие соболезнования семьям и друзьям тех, кто находился на борту рейса 972… Техническая команда Boeing готова содействовать в соответствии с законодательством США под руководством Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", — говорится в сообщении.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. На борту самолета было 110 человек, включая членов экипажа.

Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>