Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

"Наши слова соболезнования родным жертв этого сегодняшнего рокового воздушного инцидента в Гаване. Сил и мира им в эти моменты боли, рассчитывайте на нашу поддержку", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.

По данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.

Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета лайнер рухнул на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. На борту было 104 пассажира и экипаж.

Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу. По данным издания Granma, трем пассажирам потерпевшего крушение самолета удалось выжить.

Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>