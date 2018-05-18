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Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Мадуро выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе 

РИА Новости 2 часа назад
КАРАКАС, 18 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил соболезнования в связи с крупной авиакатастрофой на Кубе.
"Наши слова соболезнования родным жертв этого сегодняшнего рокового воздушного инцидента в Гаване. Сил и мира им в эти моменты боли, рассчитывайте на нашу поддержку", — написал Мадуро в своем микроблоге в Twitter.
По данным портала Cubadebate, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем.
Самолет выполнял рейс DMJ 0972 Гавана-Ольгин (восток острова). После взлета лайнер рухнул на сельскохозяйственные поля в районе между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас, близ первого терминала аэропорта. На борту было 104 пассажира и экипаж.
Инцидент произошел в 12.08 по местному времени в пятницу. По данным издания Granma, трем пассажирам потерпевшего крушение самолета удалось выжить.
Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>
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