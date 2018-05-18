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Путин выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе
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Путин выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава Российского государства передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить в этой катастрофе", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что один из трех выживших при крушении пассажирского Boeing на Кубе скончался от ожогов в больнице Гаваны.
Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно.
По словам официальных источников, в самолете находились 104 пассажира.
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