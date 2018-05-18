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Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе 

Российская Газета 3 часа назад
Президент России направил телеграмму соболезнования председателю Госсовета и Совета министров Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с многочисленными жертвами в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Владимир Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления тем, кому удалось выжить.
Напомним, что лайнер местной авиакомпании потерпел катастрофу при взлете. На борту было свыше 100 человек.
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