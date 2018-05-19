В Кондопоге в больнице произошел пожар 

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Пожар произошел в отделении центральной районной больницы в городе Кондопога (Карелия), пациентов и персонал больницы эвакуировали, сообщает республиканское ГУ МЧС.
Пожар произошел вечером в пятницу. Для ликвидации пожара привлекалось десять человек и три единицы техники. Пациенты и персонал были эвакуированы в соседнее здание.
"Восемнадцатого мая в 23.20 пожар в отделении центральной районной больницы по адресу: город Кондопога, улица Бумажников, дом 20 А ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", — говорится в сообщении.