В Кондопоге в больнице произошел пожар

Пожар произошел вечером в пятницу. Для ликвидации пожара привлекалось десять человек и три единицы техники. Пациенты и персонал были эвакуированы в соседнее здание.

"Восемнадцатого мая в 23.20 пожар в отделении центральной районной больницы по адресу: город Кондопога, улица Бумажников, дом 20 А ликвидирован. Погибших и пострадавших в результате пожара нет", — говорится в сообщении.