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На борту разбившегося на Кубе самолета были пять иностранцев, сообщили СМИ
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На борту разбившегося на Кубе самолета были пять иностранцев, сообщили СМИ 

РИА Новости 54 минуты назад
СРЕДИ ПАССАЖИРОВ РАЗБИВШЕГОСЯ НА КУБЕ САМОЛЕТА БЫЛО ПЯТЬ ИНОСТРАНЦЕВ, ОСТАЛЬНЫЕ — КУБИНЦЫ — ГАЗЕТА GRANMA
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