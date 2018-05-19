Скончалась одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе

Одна из выживших после авиакатастрофы на Кубе скончалась, сообщили СМИ

Одна из трех женщин, госпитализированных после авиакатастрофы Boeing 737-200 на Кубе , скончалась, сообщает Cuba TV.

Отмечается, что две остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации в госпитале Calixto García в Гаване. Кубинские СМИ опубликовали приметы этих женщин.

Еще один выживший мужчина ранее скончался вскоре после того, как был доставлен в госпиталь.

По данным СМИ, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался экипажем из Мексики . По данным компании Global Air, которая арендовала самолет, на борту было 110 человек — 104 пассажира и шесть членов экипажа.

В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, он рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.