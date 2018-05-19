Ещё
Скончалась одна из выживших в авиакатастрофе на Кубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скандал у Соловьева: "Крым не потерян для Украины"
Скандал у Соловьева: "Крым не потерян для Украины"

Одна из выживших после авиакатастрофы на Кубе скончалась, сообщили СМИ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: AFP 2018 / Adalberto Roque
Одна из трех женщин, госпитализированных после авиакатастрофы Boeing 737-200 на Кубе, скончалась, сообщает Cuba TV.
Отмечается, что две остальные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации в госпитале Calixto García в Гаване. Кубинские СМИ опубликовали приметы этих женщин.
Еще один выживший мужчина ранее скончался вскоре после того, как был доставлен в госпиталь.
По данным СМИ, Boeing 737-200 был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался экипажем из Мексики. По данным компании Global Air, которая арендовала самолет, на борту было 110 человек — 104 пассажира и шесть членов экипажа.
В пятницу Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, потерпел крушение вскоре после взлета, он рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.
РИА Новости: последние новости
На Кубе объявили траур в связи с авиакатастрофой В Рязанской области восстановили электроснабжение Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году
Комментарии  Ещё 70 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
До чего договорились Путин и Меркель170
Банки решили порадовать россиян20
«Вторжение в Россию станет кошмаром»460
Россию ждет новая революция132
Die Welt назвала триумф Путина129
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
03:04
Порошенко озвучил планы на Крымский мост
Украина В мире
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение