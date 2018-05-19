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Мадуро выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе
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Мадуро выразил соболезнования после крушения самолета на Кубе 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в твиттере выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолета в аэропорту Гаваны.
"Наши слова соболезнования родным жертв этого рокового воздушного инцидента в Гаване. Сил и мира им в эти моменты боли, рассчитывайте на нашу поддержку", — написал Мадуро.
Ранее СМИ рассказали подробности крушения самолета на Кубе.
Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.
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