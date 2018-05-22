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Умерла пострадавшая при крушении самолета на Кубе
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Умерла пострадавшая при крушении самолета на Кубе 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Одна из трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, скончалась. Как сообщает ТАСС, 23-летняя Греттель Ландров умерла в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии.
Число жертв произошедшей 18 мая авиакатастрофы достигло 111. Две пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.
Лайнер «Боинг-737-200», следовавший из Гаваны в Ольгин, потерпел катастрофу в пятницу вскоре после взлета из аэропорта имени Хосе Марти. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Также есть вероятность, что самолет мог задеть линии электропередачи.
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