Умерла пострадавшая при крушении самолета на Кубе

Одна из трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, скончалась. Как сообщает ТАСС, 23-летняя Греттель Ландров умерла в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии.

Число жертв произошедшей 18 мая авиакатастрофы достигло 111. Две пострадавшие находятся в больнице в критическом состоянии.

Лайнер «Боинг-737-200», следовавший из Гаваны в Ольгин, потерпел катастрофу в пятницу вскоре после взлета из аэропорта имени Хосе Марти. По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая неисправность. Также есть вероятность, что самолет мог задеть линии электропередачи.