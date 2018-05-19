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Лавров посетит Кубу 22 мая
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Лавров посетит Кубу 22 мая 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: Reuters
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Кубу с визитом 22 мая, сообщает РИА «Новости».
Об этом заявили в кубинском МИДе.
Ранее посольство России на Кубе заявило, что информации о том, были ли на борту разбившегося в Гаване самолета россияне, нет.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу в связи с крушением самолета.
Самолет выполнял рейс из Гаваны в Ольгин. Он упал через несколько минут после взлета из аэропорта Гаваны. Точное число жертв пока неизвестно. В самолете находилось 104 пассажира, трое из них выжили.
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