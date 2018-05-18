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Кубинский госпиталь уточнил данные о выживших при крушении самолёта
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Кубинский госпиталь уточнил данные о выживших при крушении самолёта 

RT на русском 36 минут назад
Кубинский госпиталь Calixto García уточнил информацию о числе выживших при крушении самолёта Boeing 737 в Гаване.
Об этом сообщает Granma.
Отмечается, что всего в медучреждение было доставлено четыре человека, но один из них скончался. Трое других госпитализированных выживших — женщины.
Ранее пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.
СМИ сообщали, что при крушении выжили три человека.
Всего на борту разбившегося лайнера находились, по некоторым данным,104 человека.
RT на русском: последние новости
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