Кубинский госпиталь уточнил данные о выживших при крушении самолёта

Кубинский госпиталь Calixto García уточнил информацию о числе выживших при крушении самолёта Boeing 737 в Гаване.

Об этом сообщает Granma.

Отмечается, что всего в медучреждение было доставлено четыре человека, но один из них скончался. Трое других госпитализированных выживших — женщины.

Ранее пассажирский самолёт Boeing 737 потерпел крушение при взлёте в аэропорту Гаваны.

СМИ сообщали, что при крушении выжили три человека.

Всего на борту разбившегося лайнера находились, по некоторым данным,104 человека.