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Кубинский госпиталь подтвердил сообщения о выживших после крушения самолета
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Кубинский госпиталь подтвердил сообщения о выживших после крушения самолета 

РИА Новости 35 минут назад
РИА НОВОСТИ. ГОСПИТАЛЬ НА КУБЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ТРИ ЖЕНЩИНЫ ВЫЖИЛИ ПРИ КРУШЕНИИ САМОЛЕТА, ОНИ В ТЯЖЕЛОМ СОСТОЯНИИ, ЧЕТВЕРТЫЙ ПАССАЖИР СКОНЧАЛСЯ
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