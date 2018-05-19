Ещё
Президент Мексики выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Мексики выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТАСС
КАРАКАС, 19 мая — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил соболезнования в связи с крупной авиакатастрофой на Кубе, в которой разбился самолет мексиканской авиакомпании.
"Мексика выражает самые искренние соболезнования народу и правительству Кубы в связи с ужасным инцидентом, происшедшим сегодня в Гаване. Наша солидарность — с семьями всех жертв, которые, к сожалению, погибли", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.
По последним данным портала Granma, на борту разбившегося Boeing 737-200 находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Самолет был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Как уточняет министерство транспорта Мексики, в состав экипажа входили пять человек, а самолет осуществлял чартерный рейс Гавана-Ольгин (восток острова).
Минтранс Мексики сообщил, что самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году. Авария произошла во время взлета, в результате чего самолет рухнул на землю в 10 километрах от аэропорта Гаваны.
Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
РИА Новости: последние новости
Объекты Алтая включат в маршрут Русского географического общества "Золотое кольцо Сибири" Транспортная дирекция ЧМ планирует увеличить число авиарейсов в города, где пройдут матчи "Ижавиа" возглавил экс-руководитель нижегородского аэропорта Александр Синельников
Комментарии  Ещё 28 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина меняет статус Крыма65
Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе7
Украина хочет использовать Крымский мост12
Появились новые данные о пассажирах Boeing 73712
Скончался отец Ксении Бородиной81
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение