Президент Мексики выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе

"Мексика выражает самые искренние соболезнования народу и правительству Кубы в связи с ужасным инцидентом, происшедшим сегодня в Гаване. Наша солидарность — с семьями всех жертв, которые, к сожалению, погибли", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

По последним данным портала Granma, на борту разбившегося Boeing 737-200 находились 104 пассажира и пять членов экипажа. Самолет был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh. Как уточняет министерство транспорта Мексики, в состав экипажа входили пять человек, а самолет осуществлял чартерный рейс Гавана-Ольгин (восток острова).

Минтранс Мексики сообщил, что самолету было 39 лет, он был выпущен в 1979 году. Авария произошла во время взлета, в результате чего самолет рухнул на землю в 10 километрах от аэропорта Гаваны.

Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>