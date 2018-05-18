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СМИ: на борту разбившегося Boeing находились иностранцы
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СМИ: на борту разбившегося Boeing находились иностранцы 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
На борту потерпевшего крушения Boeing в Гаване находились иностранцы. Об этом сообщила кубинская газета «Гранма».
Однако издание не уточняет, гражданами каких стран были пассажиры воздушного судна.
Согласно сообщению, на борту могли находиться 105 человек. Ранее ряд СМИ сообщал о 113 пассажирах.
По данным очевидцев, выживших при авиакрушении грузили в кареты скорой помощи. Издание ранее подтвердило информацию о трех госпитализированных пассажирах самолета.
Ранее стало известно, что один из пассажиров Boeing скончался от сильных ожогов в медицинском учреждении.
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