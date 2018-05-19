Ещё
В разбившемся на Кубе самолете было пять иностранных пассажиров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вторжение в Россию станет кошмаром"
"Вторжение в Россию станет кошмаром"

В разбившемся на Кубе самолете было пять иностранных пассажиров 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В числе пассажиров разбившегося на Кубе самолета Boeing 737-200 было пять иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Трагедия произошла неподалеку от аэропорта Гаваны, откуда вылетело воздушное судно. Самолет рухнул вскоре после взлета между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.
Из 109 бывших на борту человек (104 пассажира и пять членов экипажа) при крушении выжили лишь трое. Они были госпитализированы.
Граждан России на борту разбившегося самолета не было.
Российская Газета: последние новости
В больнице Гаваны рассказали о состоянии выживших в авиакатастрофе На Кубе объявлен траур по жертвам авиакатастрофы Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой на Кубе
Комментарии  Ещё 145 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»315
Почему России не нужны русские222
На Меркель подали в суд12
Банки решили порадовать россиян36
«Вторжение в Россию станет кошмаром»540
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
00:59
Названы сроки поступления в войска гиперзвукового оружия
Армия Оружие
00:30
Испытания «Урагана» попали на видео
Армия Оружие
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
03:19
«Хуже не будет»: медики о больном Караченцове
Шоу-бизнес
02:55
Die Welt назвала триумф Путина
Политика В мире
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:32
Boeing приземлился на одном работающем двигателе
Происшествия
10:02
До чего договорились Путин и Меркель
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение