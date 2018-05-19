В разбившемся на Кубе самолете было пять иностранных пассажиров

В числе пассажиров разбившегося на Кубе самолета Boeing 737-200 было пять иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Трагедия произошла неподалеку от аэропорта Гаваны, откуда вылетело воздушное судно. Самолет рухнул вскоре после взлета между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас.

Из 109 бывших на борту человек (104 пассажира и пять членов экипажа) при крушении выжили лишь трое. Они были госпитализированы.