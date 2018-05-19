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Посольство РФ на Кубе: Россиян не было на борту разбившегося Boeing-737
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Посольство РФ на Кубе: Россиян не было на борту разбившегося Boeing-737 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: 360tv.ru
Посольство РФ в Республике Куба установило, что на борту потерпевшего крушение самолета Boeing-737 граждан России не было.
"По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было, " — передает РИА Новости заявление посольства.
Выяснилось также, что лайнер был арендован компанией Cubana de Aviación у мексиканской авиакомпании Damojh и пилотировался иностранным экипажем. На борту были преимущественно иностранные граждане.
Трагедия произошла неподалеку от аэропорта Гаваны, где самолет взлетал. Из 109 бывших на борту человек (104 пассажира и пять членов экипажа) при крушении выжили лишь трое. Сейчас им оказывают помощь медики.
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