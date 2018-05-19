В Рязанской области восстановили электроснабжение

Грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду обрушились в пятницу на регионы центральной части России . С 14.20 мск в Рязанской области без электроснабжения остались около 4,6 тысячи человек в Спасском и Сапожковском районах.

"По состоянию на 00.05 мск электроснабжение на территории Спасского и Сапожковского районах Рязанской области восстановлено", — говорится в сообщении.