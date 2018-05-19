В Рязанской области восстановили электроснабжение 

ВОРОНЕЖ, 19 мая — РИА Новости. Энергетики восстановили электричество в двух районах Рязанской области, где накануне из-за грозы без света остались 4,6 тысячи жителей, сообщает региональное управление МЧС.
Грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду обрушились в пятницу на регионы центральной части России. С 14.20 мск в Рязанской области без электроснабжения остались около 4,6 тысячи человек в Спасском и Сапожковском районах.
"По состоянию на 00.05 мск электроснабжение на территории Спасского и Сапожковского районах Рязанской области восстановлено", — говорится в сообщении.