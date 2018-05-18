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Посольство России выясняет детали крушения пассажирского самолета на Кубе
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Посольство России выясняет детали крушения пассажирского самолета на Кубе 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Посольство России на Кубе выясняет, находились ли российские туристы среди пассажиров потерпевшего крушение Boeing 737, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на первого секретаря посольства Надежду Сергиеву.
«Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — сказала Сергиева.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на кубинские СМИ сообщил, что Boeing 737, принадлежащий авиакомпании Cubana de Aviacion, потерпел крушение после взлета в аэропорту Гаваны. По данным телеканала, самолет направлялся в кубинский город Ольгин, на борту находились 104 человека.
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