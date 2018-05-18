Посольство России выясняет детали крушения пассажирского самолета на Кубе

«Пока никаких деталей нет. Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане», — сказала Сергиева.