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Сообщений о неисправности разбившегося на Кубе самолета в день катастрофы не поступало
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Сообщений о неисправности разбившегося на Кубе самолета в день катастрофы не поступало 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
МЕХИКО, 23 мая. /ТАСС/. Самолет Boeing 737, разбившийся 18 мая на Кубе, за несколько часов до авиакатастрофы выполнил рейс, при этом сообщений о неисправностях лайнера не поступало. Об этом заявил во вторник в интервью радиостанции Noticias MVS глава Главного управления гражданской авиации Мексики Луис Фернандо Гусман.
"Мы знаем, что в этот день утром самолет выполнил рейс, и сообщений о каких-либо неисправностях не было", сказал Гусман. Лайнер принадлежал небольшой авиакомпании Damojh, также известной под названием Global Air. После трагедии 18 мая ее деятельность была приостановлена на время проведения внеплановой проверки.
Damojh менее месяца назад передала лайнер в аренду вместе с экипажем кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion. Последнюю перед катастрофой проверку самолет, выпущенный в 1979 году, прошел в ноябре 2017 года, получив сертификат летной годности.
Boeing 737 разбился практически сразу после вылета из аэропорта Гаваны в город Ольгин. Он упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны. По данным кубинских властей, в авиакатастрофе погибли 110 человек, в том числе пять детей и 11 иностранцев. Все шесть членов экипажа самолета были гражданами Мексики.
Причина крушения самолета пока неизвестна.
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