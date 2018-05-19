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Названо количество человек на борту рухнувшего Boeing в Гаване
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Названо количество человек на борту рухнувшего Boeing в Гаване 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На борту рухнувшего самолета в Гаване находились 113 человек. Такие данные приводят западные СМИ со ссылкой на данные кубинских властей, сообщает телеканал «360».
Как отметил президент страны Мигель Диас-Канель, кроме 104 пассажиров в самолете были также девять членов экипажа.
Очевидцы сообщают о том, что в кареты скорой помощи грузили выживших. Уточняется, что речь идет про трех человек, которые в настоящий момент находятся в критическом состоянии.
Кубинская газета «Гранма» подтвердила информацию о трех выживших, однако пока официальных данных об этом нет.
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