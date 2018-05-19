Названо количество человек на борту рухнувшего Boeing в Гаване

На борту рухнувшего самолета в Гаване находились 113 человек. Такие данные приводят западные СМИ со ссылкой на данные кубинских властей, сообщает телеканал «360».

Как отметил президент страны Мигель Диас-Канель, кроме 104 пассажиров в самолете были также девять членов экипажа.

Очевидцы сообщают о том, что в кареты скорой помощи грузили выживших. Уточняется, что речь идет про трех человек, которые в настоящий момент находятся в критическом состоянии.

Кубинская газета «Гранма» подтвердила информацию о трех выживших, однако пока официальных данных об этом нет.