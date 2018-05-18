Ещё
Посольство выясняет, находились ли на борту разбившегося на Кубе самолета россияне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посольство выясняет, находились ли на борту разбившегося на Кубе самолета россияне 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: blakeley1990/Twitter.com
Посольство России на Кубе постоянно контактирует с властями страны, чтобы выяснить, были ли россияне на борту разбившегося самолета, передает РИА «Новости» со ссылкой на первого секретаря дипломатического представительства Надежду Сергиеву.
"Дипломаты находятся в постоянном контакте с кубинскими компетентными органами, выясняют обстоятельства случившегося — были ли на борту российские граждане", — сказала Сергиева.
Она отметила, что пока посольству неизвестны детали происшествия.
Ранее сообщалось, что самолет Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Гаваны. На борту самолета было 100 пассажиров.
Газета.Ru: последние новости
Очевидцы заявили о выживших после крушения Boeing на Кубе Около 20 пожаров произошло в Подмосковье за минувшие сутки Площадь пожара в военной части в Удмуртии увеличилась до 20 гектаров
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В авиакатастрофе на Кубе есть выжившие33
Появилось видео с места крушения самолета на Кубе6
Скончался отец Ксении Бородиной40
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня2
На Кубе разбился пассажирский самолёт67
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение