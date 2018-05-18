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Днем в Рязани сильным ветром снесло светофор
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Днем в Рязани сильным ветром снесло светофор 

АиФ Рязань 45 минут назад
Фото: АиФ Рязань
Днем 18 мая на одном из перекрестков микрорайона Дашково-Песочня сильным ветром снесло светофор. Видео происшествия выложили в группе «Новости Рязани Вконтакте».
Напомним, ранее МЧС предупреждало жителей области о сильном ветре, ливне и грозах.
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