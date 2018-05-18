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В Boeing сообщили, что мониторят ситуацию с крушением самолета на Кубе
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В Boeing сообщили, что мониторят ситуацию с крушением самолета на Кубе
РИА Новости
55 минут назад
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РИА НОВОСТИ
:
КОМПАНИЯ BOEING
СООБЩИЛА, ЧТО МОНИТОРИТ СИТУАЦИЮ В СВЯЗИ С КРУШЕНИЕМ САМОЛЕТА BOEING-737 НА
КУБЕ
— ЗАЯВЛЕНИЕ
Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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