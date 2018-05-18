В Boeing сообщили, что мониторят ситуацию с крушением самолета на Кубе

РИА НОВОСТИ: КОМПАНИЯ BOEING СООБЩИЛА, ЧТО МОНИТОРИТ СИТУАЦИЮ В СВЯЗИ С КРУШЕНИЕМ САМОЛЕТА BOEING-737 НА КУБЕ — ЗАЯВЛЕНИЕ Подробнее о крушении пассажирского самолета на Кубе читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>