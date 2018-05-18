Boeing тщательно отслеживает ситуацию вокруг авиакатастрофы на Кубе

НЬЮ-ЙОРК , 18 мая. / ТАСС /. Американская авиастроительная корпорация Boeing осведомлена о крушении самолета Boeing-737 на Кубе и внимательно отслеживает ситуацию вокруг катастрофы. Об этом сообщил в пятницу авиаперевозчик в своем Twitter.

"Мы в курсе новостей с Кубы и ведем тщательный мониторинг ситуации", — указала Boeing.

Самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. Пожарные и медицинские бригады направлены на место ЧП.