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Boeing тщательно отслеживает ситуацию вокруг авиакатастрофы на Кубе
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Boeing тщательно отслеживает ситуацию вокруг авиакатастрофы на Кубе 

ТАСС 46 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 18 мая. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing осведомлена о крушении самолета Boeing-737 на Кубе и внимательно отслеживает ситуацию вокруг катастрофы. Об этом сообщил в пятницу авиаперевозчик в своем Twitter.
"Мы в курсе новостей с Кубы и ведем тщательный мониторинг ситуации", — указала Boeing.
Самолет Boeing-737 кубинской авиакомпании Cubana de Aviacion разбился в пятницу при взлете в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек. Пожарные и медицинские бригады направлены на место ЧП.
ТАСС: последние новости
Разбившийся на Кубе Boeing-737 был взят в аренду у мексиканской авиакомпании СМИ: три пассажира выжили при крушении самолета на Кубе Вулкан Килауэа на Гавайях выбросил пепел на высоту более 9 км
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