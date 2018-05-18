Проливной дождь затопил несколько участков дорог в центре Тулы

ТУЛА, 18 мая. / ТАСС /. Сильный ливень в пятницу прошел в Туле — по данным регионального Гидрометцентра, выпало 27 мм осадков при среднемесячной норме 46-49 мм. Затоплены несколько участков дорог и тротуаров, а также подземный переход в центре города; аварийные бригады устраняют последствия непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации областного центра.

"Все городские службы ликвидируют последствия проливного дождя и грозы. Проводятся работы по откачке воды в пешеходном переходе на улице Каминского, проспекта Ленина. Сильным ветром на нескольких улицах повалило семь деревьев, их убрали с проезжих частей, распилили и вывезут в ближайшее время. Подтопленными оказались участки дорог и тротуаров на Красноармейском проспекте, улицах Лейтейзина, Коминтерна, Ленина, проведена работа по прочистке ливневой канализации", — сказали в пресс-службе.

По информации областного Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Туле за несколько часов выпало 27 мм осадков, при среднемесячной норме 46-49 мм".

По данным регионального управления МЧС, порывы ветра при грозе достигали 15-17 м/с. «Произошло несколько аварийных отключений электричества в микрорайонах, но в течение 20-30 минут все неисправности были устранены», — сказал собеседник агентства.

Жители города активно обсуждают последствия непогоды в соцсетях, публикуют фотографии подтопленных улиц. По сообщениям горожан, местами на тротуарах уровень воды достигал 7-10 см.