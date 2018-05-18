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В результате крушения Boeing 737 в аэропорту Гаваны есть выжившие
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В результате крушения Boeing 737 в аэропорту Гаваны есть выжившие 

Авторадио 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Срочные сообщения продолжают поступать из аэропорта Гаваны. Там сегодня вечером при взлете разбился Boeing 737. По информации Agence France-Presse, на борту Boeing находились 104 человека. Свидетели крушения говорят, что есть выжившие. По данным РИА Новости, это как минимум, 3 человека. Посольство России на Кубе находится на связи с властями страны. Сейчас наши дипломаты выясняют, могли ли находится россияне на борту потерпевшего крушение Boeing. Сообщения о крушении самолета вышли в топ новостного агрегатора СМИ2.
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