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В Рязанской и Ивановской областях тысячи людей остались без света
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В Рязанской и Ивановской областях тысячи людей остались без света 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ВОРОНЕЖ, 18 мая — РИА Новости. Непогода оставила без электричества более 6 тысяч жителей Ивановской и Рязанской областей, сообщают в пятницу региональные управления МЧС.
Грозы и ветер с порывами до 17 метров секунду обрушились в пятницу на регионы центральной части России.
"С 14.20 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий на территории Рязанской области происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях… Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 4,6 тысячи человек)", — сообщает Минэнерго.
По данным областного управления МЧС, без света остались жители населенных пунктов в Спасском и Сапожковском районах Рязанской области
"В 18.50 мск в результате неблагоприятных метеоявлений (сильный ветер, гроза) на территории Ильинского раойна Ивановской области произошло нарушение электроснабжения. Всего под отключение попал один муниципальный район, четыре населенных пункта, 441 дом с населением 1415 человек, в том числе 228 детей, два социально значимых объекта", — информирует управление МЧС по Ивановской области.
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