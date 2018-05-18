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Пассажирский Boeing 737 рухнул сразу после вылеты из Гаваны
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Пассажирский Boeing 737 рухнул сразу после вылеты из Гаваны
ТК «Звезда»
52 минуты назад
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Фото:
ТК «Звезда»
Самолет упал практически сразу после набора высоты, сообщают СМИ.
Пассажирский лайнер потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти на
Кубе
. По предварительным данным СМИ, на борту находилось от 126 до 178 человек.
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