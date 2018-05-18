Ещё
Пассажирский Boeing 737 рухнул сразу после вылеты из Гаваны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пассажирский Boeing 737 рухнул сразу после вылеты из Гаваны 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Самолет упал практически сразу после набора высоты, сообщают СМИ.
Пассажирский лайнер потерпел крушение сразу после вылета из аэропорта Хосе Марти на Кубе. По предварительным данным СМИ, на борту находилось от 126 до 178 человек.
ТК «Звезда»: последние новости
Пассажирский Boeing 737 рухнул сразу после вылеты из Гаваны Найдены обломки разбившегося на Кубе самолета На Урале 34 населенных пункта остались без электричества из-за бушующего ветра
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубе разбился пассажирский самолёт10
Гибель Мамая, проигранный спор Киева России и другие события дня1
На Кубе разбился пассажирский самолёт15
Пранкеры разыграли предложившего разбомбить Крымский мост145
Озвучены подробности гибели комбата Мамая522
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение