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На Кубе разбился пассажирский самолет
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На Кубе разбился пассажирский самолет 

Rambler News Service 46 минут назад
Принадлежащий авиакомпании Cubana de Aviacion самолет Boeing 737 потерпел крушение после взлета в аэропорту Гаваны, сообщает CNN со ссылкой на кубинские СМИ.
По словам источников издания, самолет направлялся в Гайану. Есть жертвы.
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