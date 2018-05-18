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В пресс-службе ЦВО сообщили, что сгоревший МиГ-31 был без боекомплекта
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В пресс-службе ЦВО сообщили, что сгоревший МиГ-31 был без боекомплекта 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В пресс-службе Центрального военного округа прокомментировали ЧП в пермском аэропорту.
«18 мая 2018 года около 17.30 по московскому времени на аэродроме в Пермском крае при движении по взлётно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолета Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчёта. Никто не пострадал. Самолет был без боекомплекта», — говорится в сообщении.
Как рассказали источники, знакомые с ситуацией, при ЧП у лётчиков есть специальные средства для того, чтобы покинуть кабину. Это фалы (канаты) длиной около трёх метров, по которым лётчики спускаются на землю (высота самолёта от кабины около трёх метров).
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