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Соцсети: в аэропорту Перми горит самолёт
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Соцсети: в аэропорту Перми горит самолёт 

АиФ Пермь 55 минут назад
Фото: АиФ Пермь
В соцсетях появилось видео горящего самолёта. Очевидцы утверждают, что в аэропорту Большое Савино вспыхнул один из военных истребителей.
Подробности пока не сообщаются.
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