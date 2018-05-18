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МиГ-31 загорелся под Пермью
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На аэродроме под Пермью загорелся самолёт МиГ-31 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Правый двигатель находящегося на взлётно-посадочной полосе самолёта МиГ-31 загорелся на аэродроме в Пермском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Как отмечается, инцидент произошёл 18 мая около 17:30 мск.
«При движении по взлётно-посадочной полосе произошло возгорание правого двигателя у самолёта Миг-31. Экипаж выполнил экстренное торможение, двигатель потушен силами штатного пожарного расчета», — приводит РИА Новости сообщение.
По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолёт был без боекомплекта.
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