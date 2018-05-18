МиГ-31 загорелся под Пермью

На аэродроме под Пермью загорелся самолёт МиГ-31

По данным ЦВО, никто не пострадал. Самолёт был без боекомплекта.

Как отмечается, инцидент произошёл 18 мая около 17:30 мск.

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