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Подземные переходы на ул. Тверская работают штатно в условиях непогоды
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Подземные переходы на ул. Тверская работают штатно в условиях непогоды 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Подземные переходы на ул. Тверская работают в штатном режиме, несмотря на ливень. Об этом сообщается в микроблоге комплекса городского хозяйства Москвы в Twitter.
«Последствия сильного ливня в ЦАО, на ул. Тверская ликвидированы: подземные переходы функционируют в штатном режиме. Оперативно отработала бригада Гормоста», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что бригады Мосводостока перешли на усиленный режим работы в связи с ливнем.
По данным синоптиков, 19 мая в городе выпадет до 30% месячной нормы осадков.
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