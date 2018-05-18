Подземные переходы на ул. Тверская работают штатно в условиях непогоды

Подземные переходы на ул. Тверская работают в штатном режиме, несмотря на ливень. Об этом сообщается в микроблоге комплекса городского хозяйства Москвы в Twitter.

«Последствия сильного ливня в ЦАО, на ул. Тверская ликвидированы: подземные переходы функционируют в штатном режиме. Оперативно отработала бригада Гормоста», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бригады Мосводостока перешли на усиленный режим работы в связи с ливнем.

По данным синоптиков, 19 мая в городе выпадет до 30% месячной нормы осадков.