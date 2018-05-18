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В окрестностях аэропорта сирийского города Хама слышны взрывы
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В окрестностях аэропорта сирийского города Хама слышны взрывы 

РИА Новости 24 минуты назад
БЕЙРУТ, 18 мая — РИА Новости. Звуки нескольких взрывов раздались в окрестностях аэропорта Хама в центре Сирии, сообщает сирийское национальное агентств САНА.
Причины взрывов пока неизвестны.
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