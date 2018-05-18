Сильные порывы ветра прогнозируют синоптики на выходных в Красноярске 

Погода на выходных резко ухудшится. Вместе со снегопадом в Красноярске ожидается сильный ветер, предупреждают специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
Так, 19 и 20 мая в центральных районах Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер. Местами порывы ветра будут достигать 22-27м/с. Спасатели просят горожан воздержаться от прогулок в такую погоду и по возможности остаться дома. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.