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Сильные порывы ветра прогнозируют синоптики на выходных в Красноярске
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Сильные порывы ветра прогнозируют синоптики на выходных в Красноярске 

АиФ Красноярск 32 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Погода на выходных резко ухудшится. Вместе со снегопадом в Красноярске ожидается сильный ветер, предупреждают специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города.
Так, 19 и 20 мая в центральных районах Красноярского края ожидается очень сильный западный ветер. Местами порывы ветра будут достигать 22-27м/с. Спасатели просят горожан воздержаться от прогулок в такую погоду и по возможности остаться дома. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Красноярска — 112.
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