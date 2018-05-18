Ещё
Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с задевшим ЛЭП самолетом на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с задевшим ЛЭП самолетом на Ставрополье 

«Это Кавказ» 42 минуты назад
Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура начала проверку в связи с авиапроисшествием в Ставропольском крае, где небольшой самолет задел линии электропередачи. В результате осталось без электроснабжения ближайшее село.
По факту ЧП организована проверка, по результатам которой «будет дана оценка действиям всех участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования», сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.
Инцидент с самолетом Ан-2 произошел утром 18 мая в районе села Кианкиз Андроповского района. Воздушное судно, заходившее на посадку после химической обработки сельхозугодий, задело проходящую на этом участке линию электропередачи.
Пострадавших нет, однако из-за обрыва проводов были обесточены 10 трансформаторных пунктов, снабжающие электроэнергией село Кианкиз.
Это уже второе авиационное происшествие на Ставрополье за последние дни. 16 мая в нескольких километрах от поселка Мирный Курского района во время авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот госпитализирован с обширными ожогами.
«Это Кавказ»: последние новости
В горах Дагестана горит более 50 га сухостоя и кустарника В Карачаево-Черкесии прогнозируют два дня дождей с градом Село на Ставрополье оказалось обесточено из-за самолета, оборвавшего высоковольтные провода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ГД внесли поправки о сроках полномочий президента231
Кто лишился постов в новом правительстве36
«30 минут — и он над Америкой»67
У России на Западе остался один друг60
Российский гаишник поиздевался над инвалидом49
Видео
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
01:19
Медведев объявил состав нового правительства
Политика
05:31
В Сети разгорелся скандал из-за силиконовых кукол
Интернет
01:06
Скандал у Малахова оказался спектаклем
Шоу-бизнес
01:03
Журналист пояснил, как надо взорвать Крымский мост
В мире США
00:34
Джигарханяну запретили работать
Шоу-бизнес
00:52
Лепс с жуткими переломами попал в больницу
Шоу-бизнес
00:38
Пригожин пристыдил Самойлову за Первый канал
Шоу-бизнес
00:36
Истребитель ВВС США сопроводил Ту-95: кадры из кабины
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение