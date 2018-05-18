Прокуратура проверит обстоятельства ЧП с задевшим ЛЭП самолетом на Ставрополье

Карачаево-Черкесская транспортная прокуратура начала проверку в связи с авиапроисшествием в Ставропольском крае , где небольшой самолет задел линии электропередачи. В результате осталось без электроснабжения ближайшее село.

По факту ЧП организована проверка, по результатам которой «будет дана оценка действиям всех участников транспортного происшествия и приняты необходимые меры прокурорского реагирования», сообщается на сайте Южной транспортной прокуратуры.

Инцидент с самолетом Ан-2 произошел утром 18 мая в районе села Кианкиз Андроповского района. Воздушное судно, заходившее на посадку после химической обработки сельхозугодий, задело проходящую на этом участке линию электропередачи.

Пострадавших нет, однако из-за обрыва проводов были обесточены 10 трансформаторных пунктов, снабжающие электроэнергией село Кианкиз.

Это уже второе авиационное происшествие на Ставрополье за последние дни. 16 мая в нескольких километрах от поселка Мирный Курского района во время авиационно-химических работ потерпел крушение вертолет Ми-2. Пилот госпитализирован с обширными ожогами.